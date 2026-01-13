Zu viele Erinnerungen an „damals in Meisenheim, damals in Sobernheim“ behindern bis heute die Arbeit in der vor sechs Jahren fusionierten VG Nahe-Glan, glaubt der CDU-Vorsitzende. Beim Neujahrsempfang warb er für ein Ziel orientierteres Miteinander.
Politische Themen standen beim Neujahrsempfanges des CDU Gemeindeverbands Nahe-Glan gemeinsam mit den CDU-Stadtverbänden Meisenheim und Bad Sobernheim im Bito-Campus in Meisenheim im Mittelpunkt. So thematisierten die Kommunalpolitiker die unzureichende Finanzausstattung und den hohen Schuldenstand der Kommunen bei Rekordeinnahmen des Landes.