CDU-Gemeindeverband Nahe-Glan Ron Budschat: Gut Gemeintes verhindert echte Lösungen Roswitha Kexel 13.01.2026, 09:00 Uhr

i Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes, Ron Budschat (von links), Bernd Krziscik vom CDU-Stadtverband Bad Sobernheim und Bernd Gaulke vom CDU-Stadtverband Meisenheim begrüßten rund 30 Gäste im Bito-Campus. Roswitha Kexel

Zu viele Erinnerungen an „damals in Meisenheim, damals in Sobernheim“ behindern bis heute die Arbeit in der vor sechs Jahren fusionierten VG Nahe-Glan, glaubt der CDU-Vorsitzende. Beim Neujahrsempfang warb er für ein Ziel orientierteres Miteinander.

Politische Themen standen beim Neujahrsempfanges des CDU Gemeindeverbands Nahe-Glan gemeinsam mit den CDU-Stadtverbänden Meisenheim und Bad Sobernheim im Bito-Campus in Meisenheim im Mittelpunkt. So thematisierten die Kommunalpolitiker die unzureichende Finanzausstattung und den hohen Schuldenstand der Kommunen bei Rekordeinnahmen des Landes.







