Romantisches Gartenfest zieht mehr als 3000 Besucher an

Bei wolkenlosem Himmel und frühsommerlichen Temperaturen verwandelte sich das Gelände rund um Schloss Dhaun am vergangenen Wochenende erneut in eine blühende Erlebniswelt: Das Romantische Gartenfest zog mehr als 3000 Besucher an und bot zwei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm, kulinarische Vielfalt und stilvolle Garteninspiration.

60 Aussteller präsentierten sich vor der malerischen Kulisse der Schlossruine mit einem breit gefächerten Angebot – von kunstvollen Gartenaccessoires aus Holz, Eisen, Ton und Stein über Feinkost, Keramik und Schmuck bis hin zu Mode. Einzig die Auswahl an Pflanzen war mit nur zwei Anbietern überschaubar, was bei einigen Gartenfreunden für leises Bedauern sorgte. Dennoch war die Zufriedenheit unter Ausstellern und Besuchern spürbar hoch.

i Das Romantische Gartenfest zog mehr als 3000 Besucher an. Sebastian Schmitt

Besonders gefragt waren in diesem Jahr Speisen und Getränke: Ob deftiger Schwenkbraten, rumänische Spezialitäten aus der Partnergemeinde Lenauheim oder frisch gebackener Flammkuchen – die kulinarischen Stände hatten alle Hände voll zu tun. Für Unterhaltung sorgte ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Bauchredner Frank Lorenz mit seinem frechen Affen Charly, die musikalische „Kapelle für alle Fälle“, Gitarrenvirtuose Christian Lehr sowie Comedian Ingo Knito begeisterten das Publikum ebenso wie die Modenschau und Vorträge von TV-Gartenexpertin Heike Boomgaarden und Sensenwerker Carl Rheinländer. Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht dank Kinderschminken, Bastelangebote, Spiele und Workshops.

i Das Angebot war breit gefächert, von kunstvollen Gartenaccessoires aus Holz, Eisen, Ton und Stein über Feinkost, Keramik und Schmuck bis hin zu Mode Sebastian Schmitt

Der Shuttle-Service vom Bahnhof Hochstetten-Dhaun und sechs weiteren Parkplätzen funktionierte zuverlässig. Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde unterstützte mit freundlichem Personal, und auch die Bewohner des Ortsteils Dhaun zeigten Verständnis für den zeitweise erhöhten innerörtlichen Parkbedarf. Die Bauhöfe von Gemeinde und Verbandsgemeinde, die DLRG sowie Schülerinnen des Kirner Gymnasiums trugen maßgeblich zum Gelingen der Veranstaltung bei.