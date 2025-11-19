Tagung des Heimatkundevereins Rom brachte dem Kreuznacher Müller kein Glück als Maler Christine Jäckel 19.11.2025, 16:00 Uhr

i Maler Müller in Rom: Frustration am Sehnsuchtsort, über dieses Kapitel referierte der Historiker und Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde Michael Vesper. Christine Jäckel

Friedrich Müller, Sohn eines Kreuznacher Bäckers, war ein Multitalent. Im gleichen Jahr wie Goethe geboren, brachte er noch vor ihm ein zweiteiliges Faust-Drama heraus. Die künstlerische Vollendung als Historienmaler in Rom glückte aber nicht.

Rom brachte ihm nicht den erhofften Aufstieg zum Historienmaler. Einmal an seinem Sehnsuchtsort angekommen, verließ ihn der 1749 in Bad Kreuznach geborene Künstler Friedrich Müller aber nie wieder. Bei der Herbsttagung des Vereins für Heimatkunde in Stadt und Kreis Bad Kreuznach entwickelte der Vorsitzende Michael Vesper diesen Lebensabschnitt des doppelt begabten Autors und Malers.







