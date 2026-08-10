Dramatischer Rettungseinsatz
Rollstuhlfahrer stürzt in Ellerbach
Rettungshubschrauber und Einsatzfahrzeuge am Unfallort: Ein Rollstuhlfahrer war in den Ellerbach gestürzt und wurde schwer verl
Rettungshubschrauber und Einsatzfahrzeuge am Unfallort: Ein Rollstuhlfahrer war in den Ellerbach gestürzt und wurde schwer verletzt in eine Kaiserslauterner Klinik geflogen.
Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Ein Mann stürzt mit seinem Rollstuhl in den Ellerbach und wird von einem Radfahrer entdeckt - der handelt geistesgegenwärtig.

Lesezeit 1 Minute
Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag, 9. August, gegen 16 Uhr ein Mann zugezogen, der mit seinem Rollstuhl unweit des DRK-Seniorenzentrums in den Ellerbach gestürzt war. Ein Fahrradfahrer, der auf dem Radweg zwischen Rüdesheim und Weinsheim unterwegs war, entdeckte den im Bach liegenden Mann, stieg in den Ellerbach, hob den Kopf des Mannes sofort aus dem Wasser und setzte den Notruf ab.
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