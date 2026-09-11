Die Binger Polizei stoppt einen 48-Jährigen auf seinem Roller in Münster-Sarmsheim. Der Fahrer besitzt keinen Führerschein und steht unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Eine Polizeistreife hat am Freitag gegen 16.20 Uhr den Fahrer eines Kleinkraftrads auf der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim gestoppt und kontrolliert. Im Zuge der Personenkontrolle fragten die Beamten nach einer Fahrerlaubnis, die der 48-jährige Fahrzeugführer aber nicht vorweisen konnte.

Der Fahrer gab im Zuge der weiteren Befragung gegenüber den Beamten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten zudem bei dem Mann starken Alkoholgeruch fest. Darüber hinaus zeigte er deutliche Anzeichen eines noch nicht lange zurückliegenden Betäubungsmittelkonsums. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der ebenfalls freiwillig durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamin.

Der 48-Jährige aus dem Landkreis Bad Kreuznach wurde daraufhin zwecks Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle nach Bingen gebracht. Im Anschluss wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln verantworten müssen. red