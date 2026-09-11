Kontrolle in Münster-Sarmsheim
Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogen
Bei einer Kontrolle auf der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim stoppte die Polizei einen Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinflu
Bei einer Kontrolle auf der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim stoppte die Polizei einen Mann, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.
Peter Gercke/dpa

Die Binger Polizei stoppt einen 48-Jährigen auf seinem Roller in Münster-Sarmsheim. Der Fahrer besitzt keinen Führerschein und steht unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Lesezeit 1 Minute

Eine Polizeistreife hat am Freitag gegen 16.20 Uhr den Fahrer eines Kleinkraftrads auf der Rheinstraße in Münster-Sarmsheim gestoppt und kontrolliert. Im Zuge der Personenkontrolle fragten die Beamten nach einer Fahrerlaubnis, die der 48-jährige Fahrzeugführer aber nicht vorweisen konnte.

Der Fahrer gab im Zuge der weiteren Befragung gegenüber den Beamten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten zudem bei dem Mann starken Alkoholgeruch fest. Darüber hinaus zeigte er deutliche Anzeichen eines noch nicht lange zurückliegenden Betäubungsmittelkonsums. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der ebenfalls freiwillig durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Wirkstoffe THC und Amphetamin.

Der 48-Jährige aus dem Landkreis Bad Kreuznach wurde daraufhin zwecks Durchführung einer Blutentnahme zur Dienststelle nach Bingen gebracht. Im Anschluss wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln verantworten müssen. red

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren