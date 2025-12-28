Das war 2025: An Nahe und Glan Römerkelter: Sensationsfund macht Schlagzeilen und Nöte Silke Jungbluth-Sepp 28.12.2025, 06:00 Uhr

i Es war ein Sensationsfund in Odernheim, der in ganz Deutschland und darüber hinaus Schlagzeilen machte: Eine große römische Kelter, die bestätigte, dass es an der Nahe schon in der Antike Weinbau gab. Das war längst vermutet, aber zuvor nie durch Funde bestätigt worden. Silke Jungbluth-Sepp

Jahresrückblick: Im März macht Odernheim überregional Schlagzeilen. Denn im Boden schlummern die Reste einer Weinkelter aus der Römerzeit. Dies bestätigt, dass es an der Nahe schon in der Antike Weinbau gab. Doch was tun mit dem Sensationsfund?

Es ist ein archäologischer Sensationsfund, der in ganz Deutschland und darüber hinaus Aufsehen erregt hat: Im Neubaugebiet „Am Lettweilerweg“ haben gut im Boden verborgen die Reste einer Weinkelter aus der Römerzeit die Jahrhunderte überdauert.Zunächst waren die Steinmauern für eine Badeanlage gehalten worden.







