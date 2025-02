Gymnasiasten fragen Politiker Röka-Schüler setzen Politiker auf den heißen Stuhl 07.02.2025, 13:00 Uhr

i Beim Erstwähler-Forum des Gymnasiums am Römerkastell stellten sich die Vertreter der Parteien den Fragen der Schüler. Der Sozialkunde-Leistungskurs hatte das Konzept für die Wahlveranstaltung auf die Beine gestellt. Cordula Kabasch

Beim Erstwähler-Forum ging es im Gymnasium am Römerkastell zur Sache: Die Wahlkreiskandidaten lieferten sich einen Schlagabtausch. Dafür hatten die Schüler mit Schnellfragerunden, Abstimmungskärtchen und einem Bistrotisch-Talk gesorgt.

Ingo Zamperoni und Dunja Hayali haben vor Kurzem erst in „Wie geht’s, Deutschland?“ im ZDF für Orientierung im Wahlkampf sorgen wollen. Ähnlich machte das am Mittwoch das Gymnasium am Römerkastell: Dort stellten sich die Wahlkreiskandidaten bei einer Podiumsdiskussion der Sozialkunde-Leistungskurse in der Aula den Fragen von rund 100 Erstwählern.

