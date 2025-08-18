Bei keinem anderen kirchlichen Fest in der Region sind Liturgie und Glaube mit Lebensart und gastlicher Gemütlichkeit so eng verwoben wie beim Rochusfest in Bingen, dessen Auftakt zur 359. Auflage viele Gläubige mit Prozession und Festamt am Sonntag feierten. Was 1666 mit dem Gelöbnis des Binger Stadtrates während der Pestzeit begann, nämlich eine Kapelle zu bauen und alljährlich am Tag des heiligen Rochus eine Prozession abzuhalten und einen halben Tag zu feiern, hat sich in den vergangenen Jahrhunderten zur Rochusoktav entwickelt.

Acht Tage währt die Oktav zu Ehren des Heiligen

Ganze acht Tage, bis kommenden Sonntag, verehren die Gläubigen Sankt Rochus, halten Fürsprache und Gebet und kehren anschließend auf dem heiligen Berg Bingens zur Pilgervesper bei Bier oder Wein ein. Diese Symbiose von Glaube und Volksfest begeisterte schon Goethe, der als Besucher 1814 die Rochuswallfahrt beschrieb. Bis heute hat sich vieles erhalten. Nur die heutige neugotische Kapelle auf dem Rochusberg ist nicht mehr jene, die Goethe kannte. Doch wie zur Zeit des Dichterfürsten zogen auch am Sonntag wieder Scharen von Gläubigen, darunter Festprediger Erzabt Wolfgang Öxler von der Erzabtei St. Ottilien, die Geistlichen und Ministranten, die Rochusbruderschaft, begleitet von gewandete Kindern als „Rochusjer“, die Stadtspitze, Stadtrat und Kirchenmusik mit der geschmückten Rochusstatue, die von Männern der Malteser getragen wurde, von der Basilika betend und singend hinauf zur Kapelle. Obwohl auch hier die Zahl der Gläubigen rückläufig ist, war die Prozession auch in diesem Jahr wieder eine Demonstration des Glaubens – eben urkatholisches Brauchtum.

i Die "Rochusjer" in ihren Pilgergewändern beteiligten sich mit großer Ehrfurcht an der Prozession. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Dennoch war eines neu: Denn die diesjährige ist die erste Rochuswallfahrt in der zum 1. Januar neu gegründeten Großpfarrei Heilige Hildegard von Bingen. So konnte Pfarrer Markus Lerchl dann unter anderem Pilger aus der Stiftsgemeinde Pfaffen-Schwabenheim, dem zweiten Wallfahrtsort seiner neuen Pfarrei, begrüßen. In seiner mit einigen Witzen garnierten Predigt ging Erzabt Öxler auf das Wallfahrtsmotto „Pilger der Hoffnung“ ein. Der Abt machte deutlich, dass in einem Land, wo es mehr Suizid- als Verkehrstote gebe, die Hoffnung nottut. Hoffnung sei wie Zucker im Tee – auch wenn Zucker klein ist, versüsst er alles, zitierte der Abt ein chinesisches Sprichwort. Öxler machte den Gläubigen Mut, aufzustehen. „Denn Pilger der Hoffnung sein, bedeutet zunächst, nur den nächsten Schritt zu gehen“, sagte der Erzabt. Pilgern gehe nicht von der Couch aus. „Um aufbrechen zu können, muss man den Schwerpunkt verlagern, denn auch Rochus hat alles losgelassen, um Gott zu finden“, machte Öxler Mut zum Aufbruch. Er forderte dazu auf „hoffnungsstark und glaubensfroh“ zu sein. Die Wallfahrtsoktav bietet mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gottesdienste Gelegenheit hierzu. Im Rahmen der Festmesse begrüßte Pfarrer Lerchl den neuen Kaplan Martin Djégbaté und die Gemeindepraktikantin Johanna Hellmann. Um beide willkommen zu heißen, hatte Lerchl des Nachts im Mäuseturm süße Mäuse gefangen.