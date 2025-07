Ritter und Co.: In Schöneberg wird’s mittelalterlich

Von Musik bis Handwerkskunst: Ein Wochenende voller mittelalterlicher Atmosphäre erwartet die Besucher in Schöneberg.

Martialische Ritter, Gaukler und Musikanten prägen den elften Gregorianmarkt: Von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, können die Besucher im malerischen, alten Ortskern von Schöneberg in die geheimnisvolle Welt des Mittelalters eintauchen. Für eine authentische mittelalterliche Atmosphäre sorgen Spielleute, Jongleure, kämpfende Ritter sowie zahlreiche Händler, die ihre Waren feilbieten und handwerkliche Künste vorführen. Der Markt beginnt am Freitag um 18 Uhr mit dem musikalisch begleiteten Tavernenspiel. Am Samstag zieht ab 12 Uhr der festliche Zug von Gauklern, Musikern und Rittern durch den Ort und weiter auf das Marktgelände. Dort unterhalten Gruppen wie Tamburo Bant Skaldar Trio cum Laute und das Duo Donnersack mit ihren Darbietungen und Konzerten.

Tribal Dance, das Seifenblasentheater der Elfe Sorgenfrei, Hubertus der Gaukler mit seiner virtuosen Jonglage, Geschichtenerzähler, Ablasshändler und nicht zuletzt die rustikalen Huscarl-Schwertkämpfe auf der Lagerwiese garantieren reichlich „Spectaculum“ für Jung und Alt. Kinder haben zudem die Möglichkeit, sich mit Rittern und wilden Wikingern in offenem Kampf zu messen. Für das leibliche Wohl sorgen Schankwirte und Marktköche, die vielfältige kulinarische Köstlichkeiten servieren. Am Sonntag beginnt der Markt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, den das Trio cum Laute und die Männerschola des Kirchenchores Spabrücken musikalisch begleiten. Ab 11.30 Uhr unterhalten erneut Gaukler, Seifenblasenkünstler, die Tribal Dancer sowie die Spielleute von Tamburo Bant Skaldar, Trio cum Laute und das Duo Donnersack. Auch Huscarl-Schwertkämpfe und die Schlacht der Kinder gegen die Ritter stehen wieder auf dem Programm.

Der Eintritt für drei Tage beträgt 11 Euro, die Tageskarte kostet 7 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei. Kostenfreie Parkmöglichkeiten gibt es an beiden Ortseingängen. Das komplette Programm ist unter mittelaltermarkt.online oder www.gregorianmarkt.de zu finden.