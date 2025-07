Die Stiftsherren von Pfaffen-Schwabenheim und die Fördergemeinschaft Kirchen, Klöster und Kulturdenkmäler richten am ersten Augustwochenende die 19. Auflage ihres Klosterfestes aus. Dann wird das Mittelalter auf der Klosterwiese lebendig.

Einmal jährlich laden die Stiftsherren von Pfaffen-Schwabenheim und die Fördergemeinschaft Kirchen, Klöster und Kulturdenkmäler zum historischen Klosterfest ein. Dies findet in diesem Jahr am Samstag, 2. und Sonntag, 3. August, statt und wird bereits zum 19. Mal gefeiert.

Ziel des Festes ist es, wie Norbert Theis, Vorsitzender der Fördergemeinschaft, erläutert, im Rahmen des Festes die Bedeutung des Klosters der Stiftsgemeinde hervorzuheben. So erhielten die Besucher einen Eindruck vom mittelalterlichen Leben und man stelle ein Stück lebendiger Geschichte dar. „Für Mittelalterfans kann es am ersten Augustwochenende nur eine Adresse, nämlich die Stiftskirche und die östlich angrenzende Klosterwiese geben“, sagt Theis. Er geht davon aus, dass bei gutem Wetter das Fest erneut boomen wird.

i Beim Klosterfest machen die St. Jakob Pilger immer mal wieder Station, um den Hergott und alle Heiligen um eine sichere Rückkehr zu bitten. Josef Nürnberg

Die Stiftsherren täten das ihrige dazu und beteten inständig zum Heiligen Donatus, dass er die Feiernden vor Blitz und Unwetter beim Klosterfest bewahre. Die Mitglieder der Fördergemeinschaft, die seit Wochen den Turnierplatz herrichten und die Klosterschenke aufbauen, tun alles dafür, dass Ritter und Grafen, Mönche und Bürger, Zünfte und ihre Handwerker, Bauern und Händler sich hier wohlfühlen und zwei Tage lang das Mittelalter auferstehen- und Geschichte erlebbar werden lassen.

Wobei auch Theis sich keiner Illusion hingibt und weiß, dass das Gebotene nur eine heutige Vorstellung des Mittelalters ist. Immerhin Dank der Chorale Augustiniense werden die authentischen gregorianischen Gesänge der Stiftsherren auch während des Klosterfestes erlebbar. Eröffnet wird das Fest am Samstag um 14 Uhr mit einem feierlichen Einzug: Ritter, Chorherren und Edelleute ziehen in festlicher Kleidung durch das Gelände und setzen den stimmungsvollen Auftakt. Ab 15 Uhr können sich die Besucher auf Ritter- und Reiterspiele, mittelalterliches Treiben, Gaukelei oder über Kaufmanns- und Handwerkerstände freuen.

i Für den Schutz der Prälaten sorgen während des Klosterfestes immer die edelsten Ritter des Reiches. Josef Nürnberg

Es gibt zudem zahlreiche Programmpunkte, darunter einen Vortrag zur Frage, was Hildegard von Bingen den Menschen heute noch vermitteln kann. Der Samstag endet mit der Komplet der Stiftsherren ab 21.30 Uhr und dem anschließenden Fackeleinzug mit einer Feuershau. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einer Messe in historischen Gewändern. Ab 12 Uhr gibt es ein mittelalterliches Mahl, ehe ab 14 Uhr die Gaukelei und Ritterspiele wie schon am Vortag fortgesetzt werden.

Wer nicht bis Samstag auf das Klosterfest warten kann, der sollte sich schon Freitag, 1. August im Kalender anstreichen. Dann lädt die Fördergemeinschaft zum mittelalterlichen Rittermahl ein. Hierfür ist eine Anmeldung zwingend erforderlich, weil für die Teilnahme am Rittermahl so mancher Taler fällig ist. Ansonsten ist der Zugang zur Veranstaltung frei. Laut Theis müsse niemand innerhalb der Stiftsimunität Sorge vor Wegelagerern und Raubrittern haben. „Es ist wichtig, dass wir Interesse für Geschichte und Mittelalter wecken, und Menschen es sich leisten können, in diese Welt einzutauchen“, sagt Theis.