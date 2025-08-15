W ie schön, dass es den Kreuznacher Jahrmarkt gibt. Auch wenn das Volksfest mit dem genialen Slogan „Nix wie enunner“ immer schwerer übertünchen kann, dass es mit der Kreisstadt leider immer weiter „enunner“ geht. Man fragt sich, wann endlich das Ende der schier bodenlos-endlosen Rutschpartie erreicht ist. Und während die Einzelhändler bei ihrer Rabattaktion Rot sahen, muss man für Kreuznachs Zukunft wohl Schwarz sehen.

Dreh noch nicht raus﻿

Entscheidenden Anteil daran hat die Stadtpolitik. Und die nahm in diesem Jahr schon früher als sonst nach der Sommerpause wieder Fahrt auf – mit der Sondersitzung des Finanzausschusses am Mittwoch vor Jahrmarkt. Das Ganze hatte schon mehr als nur einen Hauch von Geisterbahn-Feeling. Ohne Moos nix los! Die Stadtfinanzen sind der Horror schlechthin, entsprechend gespenstisch-unheimlich wirken die Diskussionen darüber. Dass die kommunalen Finanzjongleure dann auch noch richtig ins Schwitzen kamen, lag aber nicht allein an den erschütternden Haushaltszahlen: Die Klimaanlage befand sich noch in der Sommerpause, wird in der sitzungsfreien Zeit gewartet, wie Kämmerer Thomas Blechschmidt erklärte. Wer hätte auch nur ansatzweise erahnen können, dass angesichts der äußerst unschönen städtischen Haushaltslage eine Sondersitzung nötig würde? Man wird das Gefühl nicht los, dass man sich auf einer finanzpolitischen Geisterfahrt „Fahrt zur Hölle“ befindet. Doch ob das Streichkonzert, wie von der Bad Münsterer Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse befürchtet, als Kakofonie endet oder der Stadtrat am Ende doch noch die Kurve bekommt und mit einer Eufonie der Glorreichen frohlockt – wer weiß? Den richtigen Dreh dafür hat er wohl noch nicht raus.

Die Gottesanbeterin

i Diesen herrlichen Schnappschuss von einer Gottesanbeterin hat unser Leser Andreas Falusy in Bosenheim gemacht. Andreas Falusy

Womöglich könnte da nur noch eine Gottesanbeterin helfen. Eine der Spezies hat unser Leser Andreas Falusy vor Kurzem in Bosenheim entdeckt.: In vielen Kulturen wird die Gottesanbeterin als Symbol für Geduld, Ruhe und Achtsamkeit angesehen, in einigen Kulturen auch als Symbol für Spiritualität und Weisheit. Und in Afrika wird sie sogar mit Magie oder Hexerei in Verbindung gebracht. Das wär’s doch! Ein Finanzmagier, der die Stadt vor dem Finanzkollaps rettet. Träumen wird man ja noch dürfen.

Die Behüteten﻿

i Eine schöne Idee und ein ganz besoderes Bridgeturnier: Alle Teilnehmer erschienen gut behütet mit einer möglichst originallen Kopfbedeckung. Wolfgang Mohr

Wenn die Stadtpolitik ihre Bürger schon so im Regen stehen lässt, ist es sicher nicht verkehrt, wenn man gut behütet durchs Leben geht. Und da kann Wolfgang Mohr vom Bridgeclub Nahetal, übrigens früher auch mal Stadtratsmitglied, von einem ganz besonderen Erlebnis berichten: Die Clubvorsitzende Hilde Dhonau hatte ein „Behütetes Turnier“ arrangiert. Dazu sollten alle Teilnehmer mit einer originellen Kopfbedeckung erscheinen, was viel Spaß und Begeisterung auslöste. Während des Turniers konnte jeder schriftlich seine Stimme für den schönsten Hut abgeben, den die jüngste Teilnehmerin Leni Irmscher trug. Auch wenn jede Kopfbedeckung für sich einzigartig einmalig war – so richtig zur Geltung kommt das Ganze aber erst beim Gruppenfoto der Behüteten. Davor kann ich nur meinen Hut ziehen ...

Immer diese blumigen Worte

i Wie viel Stadträte da wohl mitradeln? Vom 30. August bis zum 19. September heißt es jedenfalls wieder "Radeln für ein gutes Klima". Harald Gebhardt

Apropos Hut! Manchmal kann einem schon die Hutschnur hochgehen – wobei beim Fahrradfahren wohl eher Schutzhelme statt Hüte gefragt sind. Und da steht demnächst wieder das Stadtradeln an. Als dazu jüngst im Auftrag von Nathalie Herberger, Geschäftsleiterin der Stadtverwaltung, eine Einladung zur Teilnahme „Gemeinsam für ein fahrradfreundliches Bad Kreuznach“ an die Stadträte verschickt wurde, platzte Grünen-Stadträtin Stephanie Otto der Kragen. „Manchmal ertrage ich die blumigen Worte nicht mehr, deshalb habe ich sie neu zusammengestellt und zurückgesandt“, schreibt sie uns dazu. Hier nun ihre Antwort: „Wird der Stadtvorstand eine eigene Gruppe beim Stadtradeln bilden? Um selbst zu erleben, wie fahrradfreundlich Bad Kreuznach im Alltag tatsächlich ist – sei es auf dem Weg zu Sitzungen, beim Einkauf oder in der Freizeit. Denn Radfahren bringt viele Vorteile mit sich: Es stärkt die Gesundheit, verbessert das persönliche Wohlbefinden, spart CO₂ – und schont dabei auch kommunale Ressourcen. Gerade Sie als kommunalpolitische Entscheidungsträgerinnen und -träger können durch Ihre Teilnahme ein starkes Zeichen setzen – für mehr Radverkehr, zukunftsorientierte Mobilität und für ein Bad Kreuznach, das für alle lebenswerter wird. Setzen Sie ein Zeichen beim Stadtradeln und setzen Sie sich für die Fahrradinfrastruktur in Bad Kreuznach ein. Nur dann kann es gelingen, den derzeitigen Rang 92 von Bad Kreuznach im ADFC Fahrradklimatest zu verbessern. Meine Unterstützung ist Ihnen gewiss. Radelnde Grüße, Stephanie Otto.“ Nun ja, die Zahl der radelnden Räte – ob beim Stadtradeln oder im Alltag – wird wohl so oder so gering blieben. Dafür braucht man nun wahrlich kein Prophet zu sein.

Die Bärin Margarete﻿

i Magarete Jungblut, die Bärin „Magarete“ und Laura Ludwig, aufgenommen beim Neuruppiner Weinfest am vergangenen Wochenende. Iris Ludwig-Schäfer

Das hätte man auch nicht prophezeien können: August 2000 – eine Delegation aus Bad Kreuznach fährt nach Neuruppin, um die Einweihung des „Bad Kreuznach Rings“ beizuwohnen. Ein schöner Sommertag. Die Stimmung ist gut. Die Bürgermeister enthüllen das Schild. Mit in der Delegation die kleine Laura Ludwig, noch kein Jahr alt. Sie begleitet ihre Eltern Iris Ludwig-Schäfer und den damaligen Bad Kreuznacher Baudezernenten und späteren Oberbürgermeister Andreas Ludwig, denen es eine Ehre ist, dabei zu sein. So ein kleines Kind in einer Delegation aus der Partnerstadt ist natürlich etwas Besonderes. Die damalige Neuruppiner Beigeordnete, Margarete Jungblut, nahm dieses Ereignis zum Anlass, Laura einen Teddybären zu schenken. Wie bei Ludwigs üblich, wird dieser nach der Schenkenden benannt, also nach Margarete Jungblut „Margarete“. „Wie viele Stunden Laura und Margarete gespielt haben, wie viele Sorgen sie geteilt haben, das können wir heute nicht mehr feststellen. Margarete ist sehr schweigsam, scheint aber sehr zufrieden mit ihrem Bärenleben in Bad Kreuznach zu sein“, erzählt Andreas Ludwig. Jahr um Jahr vergeht, Margarete Jungblut scheidet 2006 aus ihrem Amt aus, Laura wird erwachsen, wird mit 19 Jahren selbst Stadträtin und ist die amtierende Weinprinzessin der Nahe. Am vergangenen Wochenende hat sie das Weinfest in Neuruppin eröffnet. Mit dabei waren Lauras Mama, ihre Oma und ihre Bärin Margarete, die das zum Anlass nahm, mit ihrer Bären-Mama Margarete und den Ludwigs ihren 25. Geburtstag zu feiern. Die Damen stießen mit einem guten Glas Nahe-Wein an und hatten viel zu erzählen. Laura und ihre Familie sind von der Herzlichkeit in Neuruppin sehr angetan. Margarete, die Bärin, liebt inzwischen auch die Nahe, wo sie sich zu einem richtigen Gässje entwickelt hat. Danke Margarete Jungblut, für das verbindende Geschenk. Danke Laura, für Deine Bärenpflege und die Vermittlung zwischen unseren Städten. Margarete, die Bärin, wünscht sich, dass auch ihr 50. Geburtstag so gefeiert wird.

Wasserfontänen im Festzelt

i Die Anzeige von Georg Koch's Festhalle im Festbuch zu "150 Jahre Kreuznacher Jahrmarkt 1959. Edgar Deinert

Zurück nach Bad Kreuznach, zurück zur Pfingstwiese, zurück zum Jahrmarkt: 1959 wurde der Jubiläumsjahrmarkt „150 Jahre Kreuznacher Jahrmarkt“ gefeiert. Daran erinnert sich Edgar Deinert aus Roxheim noch, und vor allem an das gemütliche Groß-Festzelt Koch mit den tanzenden Wasserfontänen, Hähnchen vom Spieß und Stimmungskapelle. Die Werbeanzeige dazu hat Deinert im Festbuch zu dem Jubiläum gefunden. Von den Wasserfontänen gibt es übrigens kaum Bilder. Sie sind aber in dem sogenannten „Jahrmarktsfilm“ von Heinz Bibo zu sehen. Doch das alles war einmal ...