Ein gern gesehener Besuch auf der Baustelle: Landesinnenminister Michael Ebling informierte sich im Freizeit- und Sportbad Rheinwelle und brachte einen Förderbescheid über 4 Millionen Euro mit. Denn in der Rheinwelle plätschert derzeit kein Wasser, sondern der Lärm von Baumaschinen beherrscht die Szene. Hier wird nach 20 Jahren Bestehen tüchtig saniert und modernisiert. Und nicht nur das: Es entsteht ein Erweiterungsbau mit 25-Meter-Schwimmhalle für Schwimmunterricht und Vereinssport, aber auch für Freizeitspaß mit modernsten Rutschen. Insgesamt lässt sich das der Zweckverband rund 36 Millionen Euro kosten.

Gut angelegtes Geld, meinten alle Beteiligten bei der Ministervisite. Denn die Rheinwelle ist ein Modellprojekt mit bundesweitem Vorzeigecharakter: Mit Ausnahme der Coronajahre wurden hier im Bade- und Saunabetrieb seit Eröffnung vor 20 Jahren stets schwarze Zahlen geschrieben, wie stolz betont wird. Michael Ebling lobte denn auch das Musterbeispiel interkommunaler Zusammenarbeit der Städte Bingen und Ingelheim in Kooperation mit Gau-Algesheim. Der federführende Zweckverband wird abwechselnd von Bingen und Ingelheim geführt, aktuell steht der Binger Beigeordnete Sebastian Hamann an der Spitze, der denn auch den Förderbescheid entgegennehmen durfte. Über alles wacht ein Aufsichtsrat. Jährlich finden im Schnitt 500.000 Besucher den Weg hierher.

Auch einen Kommandowechsel in der Geschäftsführung des Bades gab es zu registrieren: Von Anbeginn an herrschte Dirk Osterhoff über Ablauf, Zahlen und Personal. Zum Jahresende geht der Badmanager in den Ruhestand, doch seine Nachfolge ist geregelt: Seit Monatsbeginn arbeitet sich Nina Scharer ein. Ein freudiges Ereignis wie dieser Geldsegen lockte natürlich viele dankbare Funktionsträger an: Die Landtagsabgeordneten Michael Hüttner und Nina Klinkel, die Oberbürgermeister Thomas Feser (Bingen) und Ralf Claus (Ingelheim), Stadtbürgermeister Michael König (Gau-Algesheim) und Aufsichtsratsvorsitzende Evelyne Breyer nahmen freudig teil. Vor allem die Möglichkeiten des neuen Lehrschwimmbeckens sind Grund für die jetzige Förderung durch das Land, sagte Innenminister Ebling: „Schwimmen ist eine Kulturtechnik wie Lesen und Schreiben“, betonte er ebenso wie das vorbildliche Modell der beteiligten Kommunen. Denn „es gibt kaum etwas Komplizierteres für Kommunen als Schwimmbäder“. Insofern schwärmte er beim Eintreffen vor der Baustelle vom „schönsten Bauschild, das ich kenne“.

Was hier entsteht, nennen die Verantwortlichen ein „Konzept 2.0“ und den Weg in eine neue Zeit. Nicht nur, dass es endlich mehr Wasserfläche für Schwimmunterricht und Vereinssport gibt. Freizeitgäste und Wagemutige erwartet nach Fertigstellung eine einzigartige Rutschenkonstruktion mit LED- und Kameraeffekten sowie Zeitmessung. Bereit im Oktober soll der „alte“ Innenbereich frisch saniert wieder öffnen. Die Gesamtanlage soll bis 2027 fertig sein. Der stark frequentierte Saunabetrieb läuft durchgehend weiter. „Alles liegt im Plan“, sagt Sebastian Hamann vom Zweckverband zufrieden.