Prunksitzung in Rüdesheim RFC-Protokoller enthüllt die Geheimnisse der Prominenz Michael Jäckel 26.01.2026, 11:00 Uhr

i Eine ganz wilde Truppe: Die Mini-Garde des RFC zeigte viel Begeisterung und ansteckende Feierlaune beim Gardetanz. Christine Jäckel

Beim Freizeitclub wurde gefeiert, dass die Schwarte krachte und die Fundamente im RFC-Narren-Hauptquartier wackelten. Vorbildlich einträchtig hakten sich die Rüdesheimer mit Gästen aus benachbarten Narrenzellen beim Schunkeln unter.

Strenge Töne wie ein bekannter US-Präsident beim Gipfel in Davos schlug Sitzungspräsident Oliver Trierweiler bei der Prunksitzung des Rüdesheimer Freizeitclubs (RFC) an. Dabei hätte es der angekündigten Drohungen für die bestens gelaunten Narren in der voll besetzten Rosengartenhalle gar nicht bedurft: Es wurde gefeiert, dass die Fundamente im RFC-Narren-Hauptquartier wackelten, und vorbildlich einträchtig hakten sich die Rüdesheimer mit Gästen ...







Artikel teilen

Artikel teilen