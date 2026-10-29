Schwerer Unfall auf der A61
Rettungskräfte müssen 1,5 Kilometer zu Fuß über die Autobahn
Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz auf der A61 nach schwerem Unfall im Baustellenbereich.
Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz auf der A61 nach schwerem Unfall im Baustellenbereich.
Benjamin Hilger

Im engen Baustellenbereich erschwerten Anfahrt und Sperrungen die Rettungsarbeiten – ein Hubschrauber landete auf der Gegenfahrbahn. Wie der Großeinsatz auf der A61 ablief:

Lesezeit 1 Minute
Am Mittwoch sind gegen 16.45 Uhr Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 zwischen Stromberg und Rheinböllen alarmiert worden. Im dortigen Baustellenbereich war ein Pkw mit vorausfahrenden Fahrzeugen kollidiert. Das Fahrzeug kam erst einige Hundert Meter nach der Kollision auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.
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