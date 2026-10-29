Zusammenstoß und Baustelle Rettungskräfte müssen 1,5 Kilometer zu Fuß über die A61 29.10.2026, 08:41 Uhr

i Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz auf der A61 nach schwerem Unfall im Baustellenbereich. Benjamin Hilger

Schwerer Unfall auf der A61: Im engen Baustellenbereich erschwerten Anfahrt und Sperrungen die Rettungsarbeiten – ein Hubschrauber landete auf der Gegenfahrbahn. Wie der Großeinsatz ablief, steht im Artikel.

Am Mittwoch sind gegen 16.45 Uhr Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 zwischen Stromberg und Rheinböllen alarmiert worden. Im dortigen Baustellenbereich war ein Pkw mit vorausfahrenden Fahrzeugen kollidiert. Das Fahrzeug kam erst einige Hundert Meter nach der Kollision auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.







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