Kreis Mainz-Bingen verteilt Rettungsdienst: Engpass im Kreis Bad Kreuznach? Edgar Daudistel 27.08.2026, 10:11 Uhr

i Der Rettungsdienst im Kreis Mainz-Bingen wird neu ausgerichtet: Daten und Simulationen sollen Standorte, Fahrzeugverteilung und Abläufe so verändern, dass Hilfe schneller ankommt. Stadt und Land müssen mit spürbaren Anpassungen rechnen. Edgar Daudistel

Der Rettungsdienst im Kreis Mainz-Bingen wird neu ausgerichtet: Daten und Simulationen sollen Standorte, Fahrzeugverteilung und Abläufe so verändern, dass Hilfe schneller ankommt. Stadt und Land müssen mit spürbaren Anpassungen rechnen.

Der Rettungsdienst in der Region soll gezielter aufgestellt werden. Die Dienstbehörde der Kreisverwaltung Mainz-Bingen hat die Versorgungssituation im Bereich Mainz umfassend untersucht und mögliche Veränderungen in einem Pressegespräch vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen gestärkte Rettungswachen, eine bessere Verteilung der Krankentransportwagen und weitere Maßnahmen zur Entlastung des Rettungsdienstes.







Artikel teilen

Artikel teilen