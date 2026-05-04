Seit 40 Jahren dabei Reporter-Urgestein Ackermann feiert 80. Geburtstag Marian Ristow 04.05.2026, 09:00 Uhr

i Dieter Ackermann ist vor Kurzem 80 Jahre alt geworden. Corina Ackermann

40 Jahre im Dienst des Oeffentlichen Anzeigers unterwegs: Dieter Ackermann wird 80. Er ist nicht bloß für unsere Zeitung unterwegs, sondern für die Menschen da draußen. Was seinen Journalismus so besonders macht und warum er so wichtig ist.

Nicht bloß die Rhein-Zeitung feiert dieser Tage ihren 80. Geburtstag, sondern auch unser geschätzter Kollege Dieter Ackermann, der am 27. April sein 80. Lebensjahr vollendet hat. Genau die Hälfte dieser Jahre schreibt der Schweppenhäuser für unseren „Oeffentlichen“.







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