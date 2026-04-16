Die gesetzliche Rente allein wird vielen im Alter nicht mehr ausreichen. Wie aber kann eine sinnvolle zusätzliche private Altersvorsorge aussehen?
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Das deutsche Rentensystem basiert auf einem Generationenvertrag, der dringend reformiert werden muss: Denn aufgrund der demografischen Entwicklung müssen immer mehr Rentner durch Beträge der Arbeitnehmer finanziert werden. Der Bund stellte 2025 rund 120 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung bereit – Tendenz steigend.