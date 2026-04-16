Rat für Kunden in Naheregion Rente: „Es gibt keine Lösung, die für jeden passt“ Norbert Krupp 16.04.2026, 09:00 Uhr

i Cameron Schweikhard berät als selbstständiger Finanzexperte der Deutschen Bank Kunden aus der Region zu Altersvorsorge und Vermögensstruktur. Norbert Krupp

Die gesetzliche Rente allein wird vielen im Alter nicht mehr ausreichen. Wie aber kann eine sinnvolle zusätzliche private Altersvorsorge aussehen?

Das deutsche Rentensystem basiert auf einem Generationenvertrag, der dringend reformiert werden muss: Denn aufgrund der demografischen Entwicklung müssen immer mehr Rentner durch Beträge der Arbeitnehmer finanziert werden. Der Bund stellte 2025 rund 120 Milliarden Euro für die gesetzliche Rentenversicherung bereit – Tendenz steigend.







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