Rasante Rennen, mitreißende Musik und kulinarische Genüsse: Das Meisenheimer Altstadtfest verspricht am Samstag ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt – Spannung und Spaß sind garantiert.
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Fahrerlager am Gemeindehaus, Rennpiste in der Rathausgasse, Medaillen, Pokale und andere Trophäen, viel Musik und eine After Race-Party sowie „Linedance uff de Gass“, die bewährte Liveband „Impact“ und mehr erwarten die Besucher des Meisenheimer Altstadtfestes am kommenden Samstag, 6.