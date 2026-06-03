Altstadtfest in Meisenheim Rennpiste in Rathausgasse und Linedance „uff de Gass“ Roswitha Kexel 03.06.2026, 06:00 Uhr

i Ein Höhepunkt beim Meisenheimer Altstadtfest in früheren Zeiten war stets das Seifenkistenrennen. Diesen Status soll es auch aktuell erhalten. Dafür setzen sich Harald Kunth und weitere Mitglieder der Werbegemeinschaft Blickpunkt ein. Dieses Foto entstand 2004 beim Start in der Obergasse. Auch die Amtsgasse und der Stadtgraben dienten schon als Rennstrecke. In diesem Jahr ist die Rathausgasse auserwählt. Frank Schmidt

Rasante Rennen, mitreißende Musik und kulinarische Genüsse: Das Meisenheimer Altstadtfest verspricht am Samstag ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt – Spannung und Spaß sind garantiert.

Fahrerlager am Gemeindehaus, Rennpiste in der Rathausgasse, Medaillen, Pokale und andere Trophäen, viel Musik und eine After Race-Party sowie „Linedance uff de Gass“, die bewährte Liveband „Impact“ und mehr erwarten die Besucher des Meisenheimer Altstadtfestes am kommenden Samstag, 6.







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