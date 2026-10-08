Hitze beflügelt Kartenverkauf Rekordsommer in Freibädern Sobernheim und Meisenheim Silke Jungbluth-Sepp 08.10.2026, 11:00 Uhr

i Das Meerjungfrauen-Schwimmen in Meisenheim war ein voller Erfolg. Auch sonst spülten die Hitzewellen dieses Sommers reichlich Besucher in die beiden Freibäder der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. Stefan Nerbas

Die Hitzewellen des Sommers 2026 haben den Freibädern in Bad Sobernheim und Meisenheim Rekordzahlen bei den Besuchern beschert. Fast 100.000 Badegäste wurden gezählt, auch weil Kontrollen in Meisenheim das „Schwarzbaden“ verhindert haben.

Auf einen Rekordsommer können die Freibäder in Bad Sobernheim und Meisenheim in diesem Jahr zurückblicken, die seit Mitte September geschlossen sind. Der Hitzesommer ab Juni hat sich sehr positiv in den Besucherzahlen niedergeschlagen, berichteten der für die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan zuständige Beigeordnete Ron Budschat und Werke-Mitarbeiterin Laura Hohmann.







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