Hitze beflügelt Kartenverkauf 
Rekordsommer in Freibädern Sobernheim und Meisenheim
Das Meerjungfrauen-Schwimmen in Meisenheim war ein voller Erfolg. Auch sonst spülten die Hitzewellen dieses Sommers reichlich Be
Das Meerjungfrauen-Schwimmen in Meisenheim war ein voller Erfolg. Auch sonst spülten die Hitzewellen dieses Sommers reichlich Besucher in die beiden Freibäder der Verbandsgemeinde Nahe-Glan.
Stefan Nerbas

Die Hitzewellen des Sommers 2026 haben den Freibädern in Bad Sobernheim und Meisenheim Rekordzahlen bei den Besuchern beschert. Fast 100.000 Badegäste wurden gezählt, auch weil Kontrollen in Meisenheim das „Schwarzbaden“ verhindert haben. 

Lesezeit 3 Minuten
Auf einen Rekordsommer können die Freibäder in Bad Sobernheim und Meisenheim in diesem Jahr zurückblicken, die seit Mitte September geschlossen sind. Der Hitzesommer ab Juni hat sich sehr positiv in den Besucherzahlen niedergeschlagen, berichteten der für die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan zuständige Beigeordnete Ron Budschat und Werke-Mitarbeiterin Laura Hohmann.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren