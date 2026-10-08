Die Hitzewellen des Sommers 2026 haben den Freibädern in Bad Sobernheim und Meisenheim Rekordzahlen bei den Besuchern beschert. Fast 100.000 Badegäste wurden gezählt, auch weil Kontrollen in Meisenheim das „Schwarzbaden“ verhindert haben.
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Auf einen Rekordsommer können die Freibäder in Bad Sobernheim und Meisenheim in diesem Jahr zurückblicken, die seit Mitte September geschlossen sind. Der Hitzesommer ab Juni hat sich sehr positiv in den Besucherzahlen niedergeschlagen, berichteten der für die Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan zuständige Beigeordnete Ron Budschat und Werke-Mitarbeiterin Laura Hohmann.