Abitur in Meisenheim Rekordjahrgang am Paul-Schneider-Gymnasium – auch die Note 1,0 ist dabei Roswitha Kexel 29.03.2026, 13:00 Uhr

i Louisa Carlotta Felicia Ewald (1. Reihe, 5. von links) aus Bad Sobernheim hat im Reifezeugnis die Traumnote 1,0 erzielt. Insgesamt 17 Abiturientinnen und Abiturienten von 61 Absolventen am PSG haben eine Eins vor dem Komma erarbeitet. Der Abiturschnitt liegt bei 2,35. Roswitha Kexel

Am Paul‑Schneider‑Gymnasium feiert ein ungewöhnlich starker Abiturjahrgang den Abschluss. Mit einem Abiturschnitt von 2,35. Chorauftritte, Auszeichnungen und hohes Engagement prägen die Feier — ein Blick hinter die Kulissen erklärt den besonderen Erfolg.

Das ist Rekord! 17 von 61 jungen Menschen beendeten ihre Schulzeit am Paul-Schneider-Gymnasium mit einer Eins vor dem Komma im Abiturzeugnis. Kein Wunder also, dass Karin Hofmann, die Oberstudiendirektorin, die Absolventen in ihrer Abschiedsrede als einen „sehr guten Jahrgang“ bezeichnete, der nicht nur menschlich und sozial als Gemeinschaft, sondern auch im Hinblick auf schulische Leistungen einen positiven Eindruck hinterlasse.







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