Wie sind Kliniken gewappnet? Rekordhitze füllte die Notaufnahmen in Bad Kreuznach Cordula Kabasch 17.07.2026, 12:00 Uhr

i Die Kreuznacher Diakonie hat mehr Wasserflaschen geordert als sonst. Die Kliniken sind deutlich stärker ausgelastet als in früheren Sommern. Sandra Beck

Die Hitzewelle der vergangenen Wochen hat zu vollen Notaufnahmen in den Kreuznacher Krankenhäusern geführt. Teils wurden Patienten mit ernsten, sogar lebensbedrohlichen Krankheiten eingeliefert. Was macht die Diakonie, um der Hitze zu trotzen?

Die Hitzewelle hat vor allem in den beiden Krankenhäusern der Diakonie Kliniken an den Standorten Ring- und Mühlenstraße zugeschlagen. Wie schützt die Diakonie Patienten und Mitarbeiter? Wir fragten nach. 1 Wie wirkt sich die Hitzewelle der vergangenen Wochen auf die Zahl der Patienten in den Kliniken und in der Notaufnahme aus?







Artikel teilen

Artikel teilen