Das dritte „Wingertstreiben“ des Bretzenheimer Carneval Clubs (BCC) zog Rekordbesuch an. Rund 750 Gäste genossen den Sundowner an der Rosenhütte in den Weinbergen zwischen Bretzenheim und Winzenheim. Neben der stimmungsvollen Atmosphäre boten die Weingüter Wagner und Bischof-Klein erstklassigen Rebensaft, während deftige Speisen vom Grill die Besucher stärkten. Die Aussicht auf Bretzenheim, Bad Kreuznach und ins Naheland bis hin zu den Taunushöhen begeisterte viele. Ein Shuttleservice vom Weingut Bischof-Klein bot Fahrten ab der Kronenberghalle an. Die musikalische Begleitung durch DJ Davido sorgte für beste Stimmung, während Edgar Haas mit einer eindrucksvollen Lasershow beeindruckte. Vorstandssprecherin Anke Jakob äußerte Freude darüber, dass der BCC über die Fastnachtskampagne hinaus ein solches Sommerevent bieten könne.