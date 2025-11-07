Rekord: Darum wächst das Defizit auf 32 Millionen Euro

Selbst für die Verhältnisse an der Nahe ist dieser Jahresfehlbetrag eine neue Dimension. Dabei kommen aus Mainz immer wieder Hilfen – doch die reichen nicht. Warum der Kreis so sehr in die Miesen rutscht und was trotzdem Grund zur Hoffnung gibt.
Wenn es um den Bad Kreuznacher Kreishaushalt des kommenden Jahres geht, gibt es eine positive Zahl: 11 Millionen Euro. Diese Überbrückungshilfe (offiziell: Sonderzahlung „Handlungsstarke Kommunen“) fließt vom Land in die Kreiskasse. Sie soll unvorhergesehene Kostensteigerungen in Jugend- und Sozialhilfe abfedern, wie Kämmerer Daniel Bauer am Montag dem Kreistag erläuterte.