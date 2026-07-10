Pkw-Fahrer leicht verletzt
Reisebus kollidiert mit VW-Golf auf der B41
Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle auf der B41, während der beschädigte Pkw an der Leitplanke steht.
Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle auf der B41, während der beschädigte Pkw an der Leitplanke steht.
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Auf der B41 kam es kurz vor der Nahebrücke zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Reisebus. Rettungskräfte sicherten die Stelle – wie es dazu kam und was anschließend passierte, lesen Sie hier.

Lesezeit 1 Minute
Ein Reisebus mit einer Ausflugsklasse ist am Freitag, 10. Juli, gegen 14.30 Uhr auf der B41 zwischen Brückes und Gensinger Straße kurz vor der Nahebrücke in Fahrtrichtung Michelin in einen Verkehrsunfall mit einem Pkw verwickelt worden. Der Pkw fuhr in die Leitplanke, die Airbags lösten aus, teilt die Feuerwehr mit.
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