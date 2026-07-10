Pkw-Fahrer leicht verletzt Reisebus kollidiert mit VW-Golf auf der B41 Lena Reuther

Marian Ristow 10.07.2026, 17:43 Uhr

i Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle auf der B41, während der beschädigte Pkw an der Leitplanke steht. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Auf der B41 kam es kurz vor der Nahebrücke zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Reisebus. Rettungskräfte sicherten die Stelle – wie es dazu kam und was anschließend passierte, lesen Sie hier.

Ein Reisebus mit einer Ausflugsklasse ist am Freitag, 10. Juli, gegen 14.30 Uhr auf der B41 zwischen Brückes und Gensinger Straße kurz vor der Nahebrücke in Fahrtrichtung Michelin in einen Verkehrsunfall mit einem Pkw verwickelt worden. Der Pkw fuhr in die Leitplanke, die Airbags lösten aus, teilt die Feuerwehr mit.







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