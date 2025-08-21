Im September wird der Produktionsstandort von Reinert Ingredients in Monzingen geschlossen. 60 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Als Grund nennt Reinert den Preisverfall für Gelatineprodukte bei zugleich stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten.

Die Reinert-Gruppe wird den Produktionsstandort Monzingen bis Ende Dezember schließen. Betroffen sind 60 Mitarbeiter, wie die Reinert Gruppe Ingredients am Dienstag bekannt gegeben hat. Reinert Ingredients produziert Gelatine sowie Gewürzmischungen und Zutaten für die Lebensmittelindustrie.

Die Mitarbeiter seien am Montag in einer Mitarbeiterversammlung über die Schließung informiert worden, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. „Die Entscheidung ist das Ergebnis des laufenden Eigenverwaltungsverfahrens und einer intensiven Prüfung aller wirtschaftlich tragfähigen Optionen für das Gelatinewerk.“

Für die Monzinger ist diese Botschaft ein harter Schlag. „Reinert war ein ganz wichtiger Punkt im Arbeitskräftetableau im Industriegebiet“, bedauert Ortsbürgermeister Klaus Stein das Aus eines der Traditionsbetriebe der Gemeinde. „Das ist eine sehr traurige Nachricht“. Die Hoffnung sei groß gewesen, dass sich eine Zukunftslösung finden würde. Seit 1969 gehörte die frühere Gelatinefabrik Herold in Monzingen zur Reinert-Gruppe. Bekannt geworden ist der Standort für seine „Monzinger Gelatine“, mit der unter anderem die Süßwarenindustrie beliefert wurde. Schon seit 1853 hatte Familie Herold in Monzingen eine Leimsiederei betrieben und Gelatine hergestellt.

Marktentwicklung führte zum Aus

Die Marktentwicklung lässt jedoch nach Firmenangaben den Weiterbetrieb der Produktion in Monzingen nicht zu. „Trotz eines professionell begleiteten Investorenprozesses und umfassender Bemühungen zur Restrukturierung ist es nicht gelungen, eine nachhaltige Fortführungslösung für den Standort zu realisieren.“ Ausschlaggebend seien ein deutlicher Preisverfall für Gelatineprodukte sowie stark gestiegene Rohstoff- und Energiekosten. „Der Markt hat sich schneller und drastischer verändert, als es eine Sanierung hätte auffangen können. Trotz vielfacher Gespräche mit potenziellen Investoren haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als zu schwierig erwiesen, um den Standort wettbewerbsfähig weiterzuführen“, erläutert Thomas Paul, Generalbevollmächtigter im Eigenverwaltungsverfahren. Ohne den Einstieg eines strategischen Investors habe sich die Hoffnung auf eine Fortführungslösung für die Belegschaft zerschlagen.

Verhandlung über Sozialplan

In Monzingen sind rund 60 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Betriebsrat und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) wird nach Unternehmensangaben derzeit über einen Interessenausgleich sowie einen Sozialplan verhandelt. Ziel sei es, die betroffenen Beschäftigen bestmöglich beim beruflichen Neustart zu unterstützen.

„Die Entscheidung zur Werksschließung ist uns alles andere als leichtgefallen“, sagt Geschäftsführerin Carolin Vogel-Reinert. „Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden in Monzingen, die in einer herausfordernden Zeit mit großem Einsatz und hoher Loyalität zum Unternehmen gestanden haben.“ Die Produktion wird aktuell kontrolliert heruntergefahren. Lieferverpflichtungen gegenüber den Kunden würden bis zur Schließung ordnungsgemäß erfüllt.

Investor will Standort Erftstadt übernehmen

Von der Betriebsschließung in Monzingen ist der zweite Standort der Reinert Ingredients in Erftstadt nicht betroffen. Dort werden funktionelle Zutaten für die Lebensmittelindustrie hergestellt. Die Gespräche mit einem strategischen Investor für diesen Standort befänden sich in fortgeschrittenem Stadium. „Wir führen derzeit konstruktive Gespräche mit einem potenziellen Partner für den Standort Erftstadt“, erläutert Rechtsanwältin Marion Gutheil, die das Unternehmen gemeinsam mit Paul in der Eigenverwaltung begleitet. „Unser Ziel bleibt, für diesen Bereich eine zukunftsfähige Lösung im Interesse der Mitarbeitenden und Kunden zu erreichen.“ Die Reinert Gruppe Ingredients GmbH hatte Anfang Februar 2025 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet, um die beiden Geschäftsbereiche bei laufendem Betrieb zu stabilisieren und für die Zukunft neu aufzustellen.