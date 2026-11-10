Erinnern in Bad Kreuznach Reichspogromnacht: Gedenken gegen das Vergessen Josef Nürnberg 10.11.2026, 19:00 Uhr

i Oberbürgermeister Emanuel Letz erinnerte in seiner Rede daran, dass in der Reichspogromnacht auch Bad Kreuznacher zu Tätern wurden. Josef Nürnberg

Beim Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 blickte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde mit Sorge auf das jüdische Leben in Deutschland. Als Beispiel nannte Valeryan Ryvlin die Entwicklung der Stadt Heidenau in Sachsen.

In seiner Rede anlässlich des Gedenkens an die Ereignisse der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 am Standort der ehemaligen Synagoge in der Mühlenstraße blickte Valeryan Ryvlin, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, mit Sorge auf das jüdische Leben in Deutschland.







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