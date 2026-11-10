Beim Gedenken an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 blickte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde mit Sorge auf das jüdische Leben in Deutschland. Als Beispiel nannte Valeryan Ryvlin die Entwicklung der Stadt Heidenau in Sachsen.
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In seiner Rede anlässlich des Gedenkens an die Ereignisse der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 am Standort der ehemaligen Synagoge in der Mühlenstraße blickte Valeryan Ryvlin, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, mit Sorge auf das jüdische Leben in Deutschland.