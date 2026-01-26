„Feuerprobe“ fürs Gemeindehaus Rehborn feiert mit Dreigestirn und bester Laune Andrea Brand 26.01.2026, 17:00 Uhr

i Die Lucky Liners, eine Linedance-Tanzgruppe, brachten mit viel Applaus aufgenommene Tanznummern auf die Bühne des Gemeindehauses. Andrea Brand

Rehborn wünscht sich den baumlangen Ministerpräsidenten zurück: Immer dann, wenn die Heizung im Gemeindehaus mittels der arg hoch hängenden Thermostate reguliert werden muss.

Im neuen Gemeindehaus in Rehborn herrschte eine super Stimmung. Sitzungspräsident Sebastian Presser eröffnete die TV-Kappensitzung mit einer Mischung aus Charme und Schalk, die sofort klar machte: Heute wird’s nix mit gemütlich herumsitzen. Das neu bestellte Dreigestirn aus Sebastian Presser, Lilli Wobedo und Cindy Ciani stand bereit wie ein Trio, das schon beim Betreten der Bühne wusste, dass es den Laden im Griff hat.







