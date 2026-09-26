Unfall bei Oberhausen Reh verursacht Unfall auf L378: Motorradfahrer verletzt Marian Ristow 26.09.2026, 22:30 Uhr

i Verkehrsschild warnt vor Wildwechsel: Auf der L378 kam es zu einem schweren Unfall, als ein Motorradfahrer mit einem Reh kollidierte. Hierbei handelt es sich um Symbolbild. Daniel Fleck - stock.adobe.com

Ein Reh querte die L378 – ein Motorrad prallte dagegen. Warum der Fahrer stürzte und welche Folgen der Zwischenfall hatte, lesen Sie hier.

Am Samstagmittag ist es gegen 13.44 Uhr auf der L378 zwischen Oberhausen an der Nahe und Hallgarten zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt worden ist. Das vermeldet die Polizei.Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 25-Jährige mit seinem Motorrad die L378 von Oberhausen kommend in Fahrtrichtung Hallgarten.







Artikel teilen

Artikel teilen