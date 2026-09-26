Unfall bei Oberhausen
Reh verursacht Unfall auf L378: Motorradfahrer verletzt
Verkehrsschild warnt vor Wildwechsel: Auf der L378 kam es zu einem schweren Unfall, als ein Motorradfahrer mit einem Reh kollidi
Verkehrsschild warnt vor Wildwechsel: Auf der L378 kam es zu einem schweren Unfall, als ein Motorradfahrer mit einem Reh kollidierte. Hierbei handelt es sich um Symbolbild.
Daniel Fleck - stock.adobe.com

Ein Reh querte die L378 – ein Motorrad prallte dagegen. Warum der Fahrer stürzte und welche Folgen der Zwischenfall hatte, lesen Sie hier.

Lesezeit 1 Minute
Am Samstagmittag ist es gegen 13.44 Uhr auf der L378 zwischen Oberhausen an der Nahe und Hallgarten zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 25-jähriger Motorradfahrer verletzt worden ist. Das vermeldet die Polizei.Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 25-Jährige mit seinem Motorrad die L378 von Oberhausen kommend in Fahrtrichtung Hallgarten.
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