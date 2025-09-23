Mehr als 70 Ausstellerpräsentieren regionale Produkte beim „Soonwald Erlebnistag“ am Walderlebniszentrum Neupfalz. Auch die Erlebnisangebote und Touren durch den Wald kommen an.
Trotz des wechselhaften Wetters herrschte am Walderlebniszentrum (WEZ) wieder Hochbetrieb. Mehrere Tausend Besucher waren auch diesmal zum „Soonwald Erlebnistag“ gekommen. Dies freute Organisatorin Kirsten Mang von der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg besonders, da sie den Erlebnistag gemeinsam mit dem WEZ und dem Forstamt Soonwald sowie Landesforsten ausrichtete.