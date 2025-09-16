Gemeinsam mit der Regionalinitiative Soo-Nahe lädt das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum für Samstag, 20. September, zum Tag der offenen Tür und Bauernmarkt auf sein Gelände in der Rüdesheimer Straße ein. Gemeinsam wird auch Geburtstag gefeiert.

Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück lädt für Samstag, 20. September, zum Tag der offenen Tür und zum 30. Bauernmarkt in die Rüdesheimer Straße ein. Die Veranstaltung ist von 9 bis 18 Uhr angelegt.

Als die Veranstaltung 1993 ins Leben gerufen wurde, hätte wohl kaum jemand gedacht, dass es der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein würde. Seit der Premiere ist der Bauernmarkt stetig gewachsen und hat in der Gunst der Besucher zugenommen. Doch neben dem Bauernmarkt feiern noch zwei andere Organisationen Geburtstag, die ebenfalls Erfolgsgeschichte geschrieben haben.

Ihr 125-jähriges Bestehen feiert das Staatsweingut, das 1900 als Musterbetrieb der Preußischen Provinzial-Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft gegründet wurde, um für Winzer neue Entwicklungen im Weinbau voranzutreiben. Etwas jünger, doch ebenso eine Erfolgsgeschichte, ist die Regionalinitiative SooNahe, die anlässlich des 15. Bauernmarktes gegründet wurde.

15 Jahre Regionalinitiative Soo-Nahe

Traditionell sind auf dem Bauernmarkt dann auch viele SooNahe-Mitglieder vertreten. Natürlich lohnt es sich an diesem Tag, sich von der Qualität der Weine des Staatsweingutes zu überzeugen. Eine Weinprobe im historischen Gewölbekeller bietet sich ab 10 Uhr an. Michael Lipps, Leiter des DLR, betont, dass das Staatsweingut zwar ein Betrieb mit langer Tradition ist, aber aufgrund seines Auftrages, für Winzer neue Entwicklungen zu erkunden, stets auf der Höhe der Zeit bleibt. 2012 wurde mit der ökologischen Bewirtschaftung der Flächen ein neuer Weg eingeschlagen.

Natürlich bietet der Bauernmarkt weit mehr als gute Weine. Über 100 Marktbeschicker bieten eine bunte Warenpalette für Groß und Klein. Produkte aus der heimischen Landwirtschaft, darunter Obst und Gemüse, aber auch Waren des Kunsthandwerks werden auf dem Marktgelände angeboten. Dazu gibt es ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, sodass niemand hungern muss. Einen Namen hat sich der Bauernmarkt auch aufgrund der vielen Handwerkerstände gemacht. Hier wird erlebbar, wie mühselig in früheren Zeiten Alltagsgegenstände hergestellt wurden.

Breites Angebot für Kinder

Insbesondere für Kinder gibt es ein breites Angebotsspektrum, das vom Basteln über Bewegung auf den Hüpfburgen bis hin zum Bestaunen von Kleintieren reicht. Mlyneck's Hohnsteiner Puppentheater lädt um 10.30 Uhr zum Froschkönig, um 12.30 Uhr zu „Mascha und der Bär“ und um 14.30 Uhr zu „Kasperl geht in den Zoo“ ein. Der Eintritt beträgt je Vorführung 3 Euro.

Von 11 bis 14.30 Uhr sorgt im Innenhof die Musikschule Mittlere Nahe für den guten Ton. Es treten drei verschiedene Rockbands aus der Musikschule auf. Zudem werden Streichorchester, Blechbläserensemble, ein Gesangensemble und einzelne Solisten die Besucher unterhalten. Im Anschluss kommen dank der Jagdhornbläsergruppe „Diana Mandel“ Freunde der Jagdmusik auf ihre Kosten.

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Gelände des DLR, dem Schulhof der Grundschulen Hofgartenstraße 14 und 70, der Pfingstwiese und im Parkhaus Altstadt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dlr.rlp.de