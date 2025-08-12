An einem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Altenglan und Kusel rammte eine Regionalbahn ein Auto, in dem zwei Frauen und zwei Mädchen saßen. Eines der Mädchen kam beim Unfall zu Tode.

Gegen 12:30 Uhr kam es am Dienstagmittag aus bislang ungeklärter Ursache zu einem schweren Verkehrsunfall an dem unbeschrankten Bahnübergang „ZumMetternachshof“ zwischen Kusel und Altenglan. Ein PKW kollidierte mit einer Regionalbahn, die kurz zuvor in Kusel in Richtung Kaiserslautern gestartet war.Im Fahrzeug befanden sich eine 51-jährige Fahrerin, eine 48-jährige Mutter sowie deren 13 und 16 Jahre alten Töchter. Der Zug erfasste die Beifahrerseite des PKW und kam trotz Notbremsung erst rund 30 Meter hinter dem Bahnübergang im Kuseler Gewerbegebiet zum Stehen. Drei Insassen des Autos wurden schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Für die 16-jährige Mitfahrerin kam jede Hilfe zu spät.

Die Regionalbahn war mit etwa 20 Fahrgästen besetzt, die nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieben. Sie wurden aus dem Zug evakuiert und in einem nahegelegenen klimatisierten Betrieb von Mitgliedern der psychosozialen Notfallversorgung aus den Landkreisen Kusel und Kaiserslautern betreut.

Gemäß der Alarm- und Ausrückeordnung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan unddes Landkreises Kusel wurden zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Kusel und Altenglan, mehrere Rettungswagen, drei Rettungshubschrauber aus Mainz, Wittlich und Saarbrücken, sowie ein Polizeihubschrauber für die Unfallaufnahme. Die Koordination erfolgte durch die organisatorischen Leiter des Katastrophenschutzes im Landkreis Kusel gemeinsam mit einem leitenden Notarzt. Zusätzlich waren die Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst, drei Brand- und Katastrophenschutzinspekteure, Landes- und Bundespolizei sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz.

Insgesamt waren rund hundert Einsatzkräfte von Bahn, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst beteiligt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme verblieb den Kräften der Feuerwehr Kusel die traurige Aufgabe, den Leichnam zu bergen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.