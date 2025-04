Zum Auftakt in die neue Saison des Feierabendmarktes Bad Kreuznach goss es am Donnerstagnachmittag in Strömen. Doch wer dadurch gähnende Leere auf dem Kornmarkt erwartet hatte, der sah sich getäuscht.

Die eingefleischte Fangemeinde dieser so beliebten Veranstaltung hielt auch der Regen nicht davor ab, gute Weine zu probieren und entspannt zu plaudern. Zudem musste niemand nass werden, da die Organisatoren genügend Partyzelte gestellt hatten. Besonders entspannt traf man Donnerstag das Team von „Wir sind Bad Kreuznach“, Manu Gilles, Claudia Holbach und Iris Prencipe an. Das umtriebige Trio, das vor Jahren den Feierabendmarkt aus der Taufe hob, hat die Planung und Betreuung des beliebten Feierabendmarkts ab diesem Jahr an die Stadt Bad Kreuznach und die Wirtschaftsförderung abgegeben. Bei einem Gast Sekt zeigten sich Gilles, Holbach und Prencipe zuversichtlich, dass der Feierabendmarkt, der bis zum 3. Juli jeden Donnerstag (außer feiertags) auf dem Kornmarkt stattfindet, in gute Hände übergegangen ist.

i Trotz Regens waren die treuen Fans des Feierabendmarktes auch zum Auftakt der beliebten Veranstaltung am Donnerstagnachmittag gekommen. Josef Nürnberg

Die gehören zu Michael Fluhr und Susanne Weinand von der Wirtschaftsförderung der Stadt, zu Victoria Krings und Simone Schlitz (beide Weinland Nahe) und zu Michael Pohl von der GuT Bad Kreuznach. Am bewährten Konzept des Feierabendmarktes mussten sie nicht feilen. Wie immer boten auch zum Auftakt 2025 zwei Weinstände, das Weingut Roth aus St. Katharinen und ein Zusammenschluss Guldentaler Winzer, ihre Weine an. Laut Weinbaupräsident Rainer Klöckner präsentierte jedes Guldentaler Weingut einen eigenen Wein.

Auch wenn Klöckner den Regen während des Feierabendmarktes nicht gebraucht hätte, wusste er doch, dass die Winzer insbesondere in ihren Junganlagen darauf angewiesen sind. Wer übrigens keine Lust auf Wein oder Traubensaft hatte, der wurde möglicherweise am Gin-Stand „Walking Duck“ fündig. Wie immer gab es Stände, die Speisen anboten oder auch andere Waren, die zu einem echten Markt gehören. Musikalisch umrahmt wurde der Feierabendmarkt von „Top Used“.