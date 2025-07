Eine anstehende Entscheidung des Gemeinderats sorgt in Pfaffen-Schwabenheim sowie den angrenzenden Stadtteilen Bosenheim und Planig für Aufsehen: Das Gemeindeparlament will die Weichen stellen, damit sich ein Entsorgungsunternehmen aus Wiesbaden mit einer Zweigstelle im Pfaffen-Schwabenheimer Gewerbegebiet niederlassen kann. Dafür will man den Bebauungsplan für den Bereich „Am Schützensteeg“ ändern und das Grundstück verkaufen. Daraufhin regt sich in der umliegenden Bevölkerung nun Widerstand. Der Bürgermeister verteidigt derweil das Vorhaben.

Mehr Schwerlastverkehr auf den Straßen

Warum der Aufruhr? Die Wiesbadener Firma trägt Industrieabfälle aus der Kurstadt und Umgebung zusammen, um sie anschließend auf dem Gelände in Pfaffen-Schwabenheim zu sortieren und an eine oder mehrere Deponien weiterzugeben. Eine der Befürchtungen so manchen Bürgers: Die Neuansiedlung führt zu mehr Schwerlastverkehr, etwa in der Kreuznacher beziehungsweise Sprendlinger Straße sowie in den benachbarten Stadtteilen Bosenheim und Planig.

„Holz, Kunststoff, Pappe und Bauschutt sortieren – das muss in einem Gewerbegebiet möglich sein, sonst brauchen Sie auch kein Gewerbegebiet.“

Hans-Peter Haas, Ortsbürgermeister von Pfaffen-Schwabenheim

Aber es geht offenbar nicht nur um den Lärm: Auch die Angst vor unangenehmen Gerüchen durch die Abfälle sorgen für Unbehagen, ebenso vermuten Anlieger eine erhöhte Feinstaubbelastung, möglicherweise Gefahrstoffe und weitere negative Einflüsse für die Umwelt, schließlich fließt nicht weit entfernt der Appelbach. Diese Aspekte seien in der Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) außer Acht gelassen worden, klagt so mancher.

i Das Material, was zuvor auf dem zu veräußernden Grundstück gelagert wurde, wurde nun auf ein anderes Grundstück in der Nähe des Appelbachs gebracht - nicht unbedingt zur Freude manchen Anliegers. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Gegen das Vorhaben des Gemeinderats gibt es offenbar fast 40 Einsprüche. Die sollen Thema in seiner nächsten Sitzung sein, die am kommenden Donnerstag, 10. Juli, um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet – die Änderung des Bebauungsplans ist (neben den obligatorischen Mitteilungen und Anfragen) der einzige Tagesordnungspunkt. Doch so lange möchte Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas offenbar nicht warten: Er hat bereits für Dienstag, 8. Juli, um 19 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen, um die Bürger zu dem Thema zu informieren, dann sollen auch Mitarbeiter des Unternehmens anwesend sein.

Baugenehmigungsverfahren ist entscheidend

Im Gespräch mit unserer Zeitung stellt der Ortschef bereits am Montag klar: „Die B-Plan-Änderung hat mit dem Unternehmen – wenn überhaupt – nur nachrangig zu tun.“ Man habe mehrere Ansiedlungswünsche, die eine Anpassung etwa wegen Lagerräumen erforderlich machten. Wirklich ankommen kommt es ihm zufolge auf das erst spätere Baugenehmigungsverfahren – darin werden womöglich Gutachten und Analysen erforderlich, um Gefahren und Umweltbelastungen zu prüfen. „Den Bauantrag gibt es noch nicht. Es gibt eine Bauvoranfrage, die haben wir positiv beschieden“, berichtet der Ortschef.

„Das, was das Unternehmen vorhat, ist keine Endverarbeitung. Da wird keine Siebanlage oder sonst etwas stehen. Dann wären Sie im Industriebereich, dann hätten Sie ganz andere Auflagen.“ Das 2001 gegründete Unternehmen unterhält mehr als 30 Filialen in Deutschland. So ein Unternehmen könne sich ein Verstoß gegen Auflagen nicht leisten, ist Haas überzeugt. „Am Ende des Tages werden Sie durch ein Gewerbegebiet immer eine Belastung erfahren, deswegen gibt es eine Gewerbesteuer.“ Ja, der Schwerlastverkehr wird zunehmen, räumt auch Haas ein. Insgesamt sei die Belastung in dem Bereich allerdings überschaubar.

„Die B-Plan-Änderung hat mit dem Unternehmen – wenn überhaupt – nur nachrangig zu tun.“

Hans-Peter Haas, Ortsbürgermeister von Pfaffen-Schwabenheim

Wegen der geplanten Änderung des Bebauungsplans sei das Thema „extrem hoch eskaliert“, erzählt Haas und betont: „Ich wollte die Leute nicht verärgern.“ Bei dem Informationstermin am Dienstag, nur zwei Tage vor der Gemeinderatssitzung, will er die Bürger ins Boot holen und Sorgen zerstreuen. Dafür wäre die obligatorische Einwohnerfragestunde vor der Ratssitzung ungeeignet. „Holz, Kunststoff, Pappe und Bauschutt sortieren – das muss in einem Gewerbegebiet möglich sein, sonst brauchen Sie auch kein Gewerbegebiet.“

Der Informationsabend zum Thema findet am Dienstag, 8. Juli, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Pfaffen-Schwabenheim statt. Dort trifft sich am Donnerstag, 10. Juli, um 18.30 Uhr der Gemeinderat, um über den veränderten Bebauungsplan zu entscheiden.