Die Ansiedlung der Knettenbrech Gurdulic Mineralik GmbH ist wohl durch. Der Kaufvertrag für das Pfaffen-Schwabenheimer Gelände in der Unteren Gewerbestraße 8 ist in trockenen Tüchern und wird, wenn die Baugenehmigung erteilt ist, vollzogen. Mitarbeiter des Wiesbadener Unternehmens haben am Dienstag in einem Bürgergespräch ihre Pläne für das Gelände vorgestellt, denn zuvor hatten mehrere Bürger Kritik an den Plänen geäußert. Es sollen Kunststoffe, Pappe, (Sperr-)Holz und mineralische Stoffe gesammelt werden, um sie mit Lkws weiterzubefördern. Doch nicht nur die kurzzeitige Lagerung ist eines der Kaufkriterien, auch die auf dem Gelände befindlichen Gebäude haben das Wiesbadener Unternehmen vom Standort Pfaffen-Schwabenheim überzeugt.

Nun liegt es am Donnerstag am Gemeinderat, der Bebauungsplanänderung zuzustimmen. Ortsbürgermeister Hans-Peter Haas machte in der Bürgerversammlung deutlich, dass, sollte der Gemeinderat heute kein Einvernehmen erteilen, die Ansiedlung der Firma nicht vom Tisch sei. Letztlich kann die Kreisverwaltung der Ansiedlung immer noch zustimmen. Norbert Theis, der im Gewerbegebiet einen Malerbetrieb unterhält, plädierte für den Dialog mit dem Unternehmen: „Schon das vorherige Unternehmen, eine Baufirma, hat hier mineralische Stoffe gelagert.“

i Drei Mitarbeiter der Knettenbrech Gurdulic Unternehmensgruppe (von links) Martina Happe, Stefan Ackermann und Eric Wild stellten sich den Fragen aus der Bürgerschaft. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Theis gehörte mit seiner Aussage zu den wenigen Rednern, die einen moderaten Ton gewählt hatten. Denn auch wenn der Ortsbürgermeister um Sachlichkeit gebeten hatte, wurde es teils sehr emotional. Die Vorwürfe gingen so weit, dass dem Unternehmen unterstellt wurde, es plane die Lagerung organischer Abfälle oder des Gelben Sacks auf dem Gelände. Da beruhigte es die meisten der Anwesenden kaum, dass Knettenbrech-Mitarbeiter Stefan Ackermann erklärte, dass alle dort vorübergehend gelagerten Abfallarten Teil der Bauvoranfrage seien.

Viele Anwohner befürchten zudem einen zunehmenden Lkw-Verkehr. Haas versuchte zu beruhigen und erklärte, dass sich bei täglich 100 Tonnen die Materialanlieferung in Grenzen halte. Weil dort Holz und Sperrmüll bis zum Weitertransport gelagert werden, fürchteten nicht wenige Diskussionsteilnehmer negative Folgen bei Hochwasser des Appelbachs. Wie Knettenbrech Gurdulic Mineralik GmbH auf Hochwasser reagieren will, darauf blieben die Firmenvertreter eine Antwort schuldig.

Keine Antwort gab es zudem auf die Frage, wie Oberflächenwässer, die mit belasteten Stoffen in Berührung kommen, entsorgt werden. Die Unternehmensvertreter boten allerdings an, diese Fragen dem Unternehmen zukommen zu lassen, und versprachen, sie von Fachleuten klären zu lassen. Einige Zuhörer forderten die Gemeinde auf, selbst das Gelände zu kaufen. „Wir können hier nicht einmal das Vorkaufsrecht ausüben“, entgegnete der Ortschef. Haas unterstrich, dass er den Plänen des Unternehmens vertraue. „Es handelt sich um ein gut organisiertes und strukturiertes Unternehmen“, erklärte er. Viele Bürger blieben dennoch skeptisch – auch wenn durch die Ansiedlung Gewerbesteuereinnahmen fließen.