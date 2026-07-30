Die Enttäuschung ist groß, die Wut sitzt tief. Klar ist aber auch: Für die Bosenheimer dürfte mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts Koblenz das letzte Wort zum Freibad noch nicht gesprochen sein. Sie wollen weiter für dessen Erhalt kämpfen.
Lesezeit 2 Minuten
Wut, Enttäuschung und Trotz – das waren die Reaktionen der rund 50 Besucher des Feierabendschoppens auf dem Schwimmbadgelände am Mittwochabend, als Rechtsanwalt Herbert Emrich, beauftragter Anwalt des Ortsbeirates, das Urteil des Verwaltungsgerichtes inhaltlich zerpflückte: Dass das Gericht zu der Ansicht gelangt war, dass die Stadt nicht zum Weiterbetrieb des Bades verpflichtet ist, weil die hierzu erforderliche Sanierung nicht Gegenstand der ...