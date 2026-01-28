Wallhäuser Rat unterwegs
Rebensetzmaschine spart Geld bei Neupflanzungen
Auf die kürzlich gepflanzten Nordmanntannen gingen Anna-Lisa Meichner, Christoph Jäckel (in der Hocke), Franziska Hoquard (2. von rechts) und Christoph Klein (7. von links) bei der Waldbegehung näher ein.
Dieter Ackermann

Der Gemeindewald, Schredderplatz und das Freibad sind die wichtigsten Themen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Los ging es mit einer Waldbegehung, um kostensparende Pflanzverfahren zu begutachten.

Die Sitzung des Gemeinderates mit Waldbegehung auf dem Ketzeberg stand ganz im Zeichen der Besichtigung der Tannenbaumkulturen und den Neuanpflanzungen. Die Försterinnen Franziska Hoquard und Anna-Lisa Meichner, Forstwirt Christoph Klein sowie Ortsbürgermeister Christoph Jäckel erläuterten die durchgeführten Neuanpflanzungen.

