Der Gemeindewald, Schredderplatz und das Freibad sind die wichtigsten Themen der jüngsten Gemeinderatssitzung. Los ging es mit einer Waldbegehung, um kostensparende Pflanzverfahren zu begutachten.
Die Sitzung des Gemeinderates mit Waldbegehung auf dem Ketzeberg stand ganz im Zeichen der Besichtigung der Tannenbaumkulturen und den Neuanpflanzungen. Die Försterinnen Franziska Hoquard und Anna-Lisa Meichner, Forstwirt Christoph Klein sowie Ortsbürgermeister Christoph Jäckel erläuterten die durchgeführten Neuanpflanzungen.