Auch in diesem Jahr sorgten die Naheweinrebellen mit ihrem „Jahrmarkts-Warm-up“ am Donnerstagabend im Weingut Gemünden für einen schwungvollen Auftakt zum Jahrmarkt 2025. Die Rebellen riefen und die Wein- und Jahrmarktsfreunde strömten in großer Zahl. Schon gegen 20 Uhr, als DJ Anthony auflegte und den Besuchern ordentlich einheizte, waren im Innenhof alle Plätze besetzt.

Eigentlich gibt es kaum einen besseren Ort als das Weingut Gemünden, um schon am Tag zuvor in Jahrmarktstimmung zu kommen. Denn durch die Lage des Weingutes, nur wenige Meter vom Jahrmarkt entfernt, könnte man eigentlich bei den Rebellen bis zur Jahrmarktseröffnung durchfeiern. Die Bad Kreuznacherin Tamara Hinterkircher hegte zwischenzeitlich diesen Plan. Sicher war sie sich nicht, ob sie vielleicht schon seit vergangenem Jahr hier auf die Jahrmarktseröffnung wartet und – wie sollte es anders sein – Rebellenwein genossen hat. „Das Angebot richtet sich an alle, die schon einen Tag früher Urlaub für den Jahrmarkt genommen haben“, informierte Henning Mathern, der aktuelle Rebellen-Chef.

Party bis tief in die Nacht

Trotz der Arbeit haben die elf Rebellen viel Freude an der Veranstaltung. „Wir machen solche Veranstaltungen, weil wir nicht darauf warten, dass Weinfreunde zu uns auf den Hof kommen, sondern wir gehen zu ihnen hin und bieten unsere Weine im Rahmen von Veranstaltungen an“, erläuterte Mathern das Rebellen-Konzept. Dass es schlüssig ist, wurde beim „Jahrmarkts-Warm-up“ deutlich. Kaum eine andere Veranstaltung rund um den Nahewein garantiert eine solch lockere Atmosphäre. Das liegt sicherlich auch an den Rebellen selbst, die bewusst locker mit ihren Kunden umgehen.

Diese Lockerheit steckte dann auch an, sodass die Stimmung an einigen Tischen schon früh auf dem Siedepunkt war, was nicht ausschließlich an den tropischen Temperaturen lag. Auch bei den Rebellen herrscht derzeit Grund zur Freude: Einerseits ist die Vorfreude auf den Jahrmarkt groß und andererseits könnte es ein besonderer Weinjahrgang 2025 werden. Und das war spürbar: Die Party ging bis tief in die Nacht. Da konnte auch ein nächtlicher Besuch der Streife des Kommunalen Vollzugs des Ordnungsamtes nichts ändern. Die Lautstärke wurde ein bisschen heruntergeschraubt und weiter ging's!