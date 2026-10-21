Übung der Sobernheimer Wehr
Realistisches Szenario dient Vorbereitung für Ernstfall
Das Trümmerfeld mit sechs Schwerstverletzten sah martialisch aus; die DLRG als Ersthelfer, der Rettungsdienst des DRK und die Ba
Das Trümmerfeld mit sechs Schwerstverletzten sah martialisch aus; die DLRG als Ersthelfer, der Rettungsdienst des DRK und die Bad Sobernheimer freiwillige Feuerwehr absolvierten zum Jahresabschluss eine beeindruckende Schauübung und lieferten eine perfekte Gemeinschaftsleistung ab.
Bernd Hey

Eine wichtige Übung für den Ernstfall: Groß angelegt war die Abschlussübung der Blaulichtfamilie auf dem Johannisplatz in Bad Sobernheim. Das Szenario sah einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und sechs Schwerletzten vor.

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Jahresabschlussübung der felkestädtischen Feuerwehr war für die Jahreszeit auf dem Johannisplatz ein realistisches Übungsszenario vorbereitet, wie es jederzeit jeder Autofahrer erleben und es kaum besser inszeniert werden kann. Beteiligt waren die Feuerwehrkameraden mit fünf Fahrzeugen und der Rettungsdienst des DRK Bad Sobernheim.
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