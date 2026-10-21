Eine wichtige Übung für den Ernstfall: Groß angelegt war die Abschlussübung der Blaulichtfamilie auf dem Johannisplatz in Bad Sobernheim. Das Szenario sah einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen und sechs Schwerletzten vor.

Bei der Jahresabschlussübung der felkestädtischen Feuerwehr war für die Jahreszeit auf dem Johannisplatz ein realistisches Übungsszenario vorbereitet, wie es jederzeit jeder Autofahrer erleben und es kaum besser inszeniert werden kann.

Beteiligt waren die Feuerwehrkameraden mit fünf Fahrzeugen und der Rettungsdienst des DRK Bad Sobernheim.