45. Bad Kreuznacher Autosalon Raus aus der Nische: Trend geht zur E-Mobilität Jens Fink 26.04.2026, 19:00 Uhr

i Bereits am Samstag kamen zahlreiche Besucher zum Automobilsalon auf die Pfingstwiese. Am Sonntag wurde es hier noch voller. Jens Fink

Das Interesse an E-Autos in diesem Jahr sei stark gestiegen, bestätigen die Händler verschiedenster Automarken aus aller Welt. Preislich ist das Antriebsmodell mit Ladung über die eigene PV-Anlage am Haus derzeit unschlagbar.

Rundum zufrieden mit der Resonanz auf den 45. Bad Kreuznacher Autosalon zeigen sich die rund 50 Aussteller, die bei strahlendem Frühlingswetter zahlreiche Besucher auf der Pfingstwiese begrüßen konnten. Bei den ausgestellten Modellen wurde der Trend zur Elektromobilität besonders deutlich.







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