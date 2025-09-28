Politiker räumt Vorwurf ein Raus aus der Grünen-Fraktion: Boxler hat Frau geboxt 28.09.2025, 17:00 Uhr

i Stefan Boxler ist kein Mitglied der Grünen-Fraktionen mehr. Er hat eine Mandatsträgerin, die ihn kritisiert hat, körperlich attackiert. Rainer Kurzeder

Menschen, die sich politisch engagieren, sind zunehmend Angriffen ausgesetzt. Mitunter sind es aber auch Mandatsträger, die der verbalen Konfliktregelung nicht mächtig sind und handgreiflich werden. ﻿

Stefan Boxler aus Sankt Katharinen verlässt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag und im Rüdesheimer Verbandsgemeinderat. Der seit 2003 bei den Grünen im Kreis aktive Kommunalpolitiker will aber seine Mandate behalten. Aus Zorn zugeschlagen Den selbstständigen Wirtschaftsingenieur holt damit ein Vorfall ein, der sich nach Informationen dieser Zeitung bereits im April ereignete.







