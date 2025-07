Ein verheerendes Feuer hat die bevorzugte Rieslinglage des Weinguts Barth in Raumbach nahezu zerstört. Doch Winzer Thomas Barth bleibt hoffnungsvoll:"Riesling kommt wieder rein, ganz klar."

Das Feuer, das plötzlich Wald und Wingert in Raumbach verwüstete, hat vor allem eine Weinbergsparzelle des Weinguts Barth stark getroffen. Circa 3000 Quadratmeter in bevorzugter Rieslinglage wurden vom Brand erfasst. Die Rebstöcke weisen massive Schäden auf. Eine Lese in diesem Jahr ist nahezu ausgeschlossen. „Der Weinberg wurde großflächig verbrannt“, berichtet der Winzer Barth.

Ob sich die Pflanzen erholen, hängt davon ab, ob das sogenannte mehrjährige Holz und die Leitbahnen im Inneren der Rebstöcke das Feuer überlebt haben. Untersuchungen in den kommenden Wochen sollen klären, wie viele Stöcke überlebensfähig sind. Solange diese Ergebnisse noch ausstehen, lässt sich die genaue Schadenshöhe nicht beziffern. Sie kann zwischen Teilschaden und Totalschaden variieren. Fest steht, sollte eine Neupflanzung nötig sein, bleibt man der Sorte treu. „Riesling kommt wieder rein, ganz klar“, sagt Barth.

„Riesling kommt wieder rein, ganz klar.“

Winzer Thomas Barth

„Gerade diese Lage hat gezeigt, wie gut er hier gedeiht.“ Der dort gekelterte Wein wurde bereits mehrfach von Kritikern gelobt. Sogar das Handelsblatt hat ihn lobend erwähnt. Die Parzelle ist für den Betrieb nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor, sondern auch ein emotionales Projekt.

Im angrenzenden Waldstück gibt es indes positive Nachrichten. Laut Landesforsten Rheinland-Pfalz ist dort kein wirtschaftlicher Schaden entstanden. Lediglich ein paar Dornenhecken sind verbrannt. Die Bäume haben das Feuer offenbar ohne größere Verluste überstanden.

i Ein Löschhubschrauber kam über den Weinbergen von Raumbach zum Einsatz, - um das Feuer zu bekämpfen, das die Rieslinglage bedrohte. Andrea Brand

Und auch der Blick im Weingut Barth geht nach vorne. In anderen Lagen wie dem Raumbacher Schwalbennest, dem Rehborner Herrenberg und der Meisenheimer Obere Heimbach entwickeln sich die Reben vielversprechend. „Wir sind motiviert, auch dieses Jahr wieder Spitzenweine zu erzeugen.“ Das Feuer hat einiges genommen, aber nicht die Leidenschaft für den Wein.