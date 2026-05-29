Eine schwarze Rauchwolke hing am Donnerstagnachmittag über Hergenfeld. Dementsprechend gingen zahlreiche besorgte Anrufe auch aus Nachbargemeinden bei der Feuerwehr ein. Diese stellte fest, dass ein geparktes Auto in Brand geraten war.

Eine schwarze Rauchsäule hat am Donnerstagnachmittag für mehrere Notrufe aus Hergenfeld und den umliegenden Gemeinden gesorgt. Wie die Feuerwehr der VG Rüdesheim informiert, war in der Hergenfelder Schulstraße ein Fahrzeug in Brand geraten.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Spabrücken-Hergenfeld brannte das Auto lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer und verhinderten eine Ausdehnung auf die Vegetation und ein weiteres direkt daneben stehendes Fahrzeug.

Nach dem Löschen kontrollierten die Feuerwehrleute das ausgebrannte Wrack noch mit einer Wärmebildkamera auf unentdeckte Glutnester. Die Ursache für das Ausbrechen des Feuers ist unklar. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Einsatz der 15 ausgerückten Kräfte aus Spabrücken und Hergenfeld und der Feuerwehreinsatzzentrale Rüdesheim konnte nach einer Stunde beendet werden. red