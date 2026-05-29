Feuerwehren alarmiert
Rauchwolke: Fahrzeug brennt in Hergenfeld komplett aus
Ein, in der Hergenfelder Schulstraße abgestellter Pkw ist am Donnerstag in Brand geraten. Die Ursache ist unklar, doch die Brand
Ein, in der Hergenfelder Schulstraße abgestellter Pkw ist am Donnerstag in Brand geraten. Die Ursache ist unklar, doch die Brandschützer rückten schnell zum Löschen an.
Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Eine schwarze Rauchwolke hing am Donnerstagnachmittag über Hergenfeld. Dementsprechend gingen zahlreiche besorgte Anrufe auch aus Nachbargemeinden bei der Feuerwehr ein. Diese stellte fest, dass ein geparktes Auto in Brand geraten war.

Lesezeit 1 Minute

Eine schwarze Rauchsäule hat am Donnerstagnachmittag für mehrere Notrufe aus Hergenfeld und den umliegenden Gemeinden gesorgt. Wie die Feuerwehr der VG Rüdesheim informiert, war in der Hergenfelder Schulstraße ein Fahrzeug in Brand geraten.

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Spabrücken-Hergenfeld brannte das Auto lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer und verhinderten eine Ausdehnung auf die Vegetation und ein weiteres direkt daneben stehendes Fahrzeug.

Nach dem Löschen kontrollierten die Feuerwehrleute das ausgebrannte Wrack noch mit einer Wärmebildkamera auf unentdeckte Glutnester. Die Ursache für das Ausbrechen des Feuers ist unklar. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der Einsatz der 15 ausgerückten Kräfte aus Spabrücken und Hergenfeld und der Feuerwehreinsatzzentrale Rüdesheim konnte nach einer Stunde beendet werden. red

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren