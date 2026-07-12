90 Einsatzkräfte rückten aus
Rauchsäule über Kirn: Zwei Häuser standen in Flammen
Eine dichte Rauchsäule stand über dem Einsatzgebiet in der Dhauner Straße. Zwei Wohnhäuser standen in Flammen. Die Ursache ist n
Eine dichte Rauchsäule stand über dem Einsatzgebiet in der Dhauner Straße. Zwei Wohnhäuser standen in Flammen. Die Ursache ist noch unbekannt.
Sebastian Schmitt

Großeinsatz in der Dhauner Straße in Kirn: Eine riesige schwarze Rauchsäule stieg dort auf. Außerdem war eine kleinere Explosion zu hören. Zwei Wohngebäude standen in Flammen, 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Lesezeit 2 Minuten
Eine gewaltige, weithin sichtbare Rauchsäule hat am Samstagabend große Teile Kirns aufgeschreckt. Kurz vor 21 Uhr verdunkelte dichter schwarzer Rauch den Himmel über der Dhauner Straße. Von vielen Punkten der Stadt aus war das Geschehen zu sehen, zahlreiche Anwohner gingen vor die Häuser oder verfolgten den Einsatz aus sicherer Entfernung.
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