Einsatz in Fußgängerzone Rauch und Feuer in der Bad Kreuznacher Steingasse 02.02.2025, 11:39 Uhr

i Mittels eines Entlüfters wurde der Brandrauch aus dem Gebäude in der engen Gasse geblasen. Marian Ristow

Drei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Bad Kreuznacher Feuerwehr rettete sie aus einem brennenden Haus in der Steingasse.

Großeinsatz für die Bad Kreuznacher Feuerwehr am Sonntagmorgen: Ein Brand in der engen Steingasse (Seitengasse zwischen Kreuzstraße und Rossstraße) hat die Kameraden der Löschbezirke der Stadt auf den Plan gerufen. Aus zwei Fenstern eines Hauses schlugen am Morgen Flammen.

