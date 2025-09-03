Vier Jugendliche haben sich am Samstag, 30. August, gegen 17 Uhr unerlaubt Zugang zu einer Wohnung in Guldental über eine offene Balkontür verschafft. Laut Polizei begingen sie diverse Sachbeschädigungen und entwendeten einige Gegenstände. Beim Verlassen der Wohnung trafen die Täter einen Jugendlichen mit einem E-Scooter und forderten ihn mit vorgehaltener Schreckschusswaffe auf, das Fahrzeug sowie 50 Euro in bar auszuhändigen. Die Täter flohen, konnten jedoch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung festgenommen werden. Das Diebesgut und die Schreckschusswaffe wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.