Prozess nach zwölf Jahren Raubüberfall auf Kreuznacher Juwelier: Neue DNA-Beweise Christine Jäckel 19.12.2025, 19:00 Uhr

i Mehr als zwölf Jahre nach der Tat könnte das Urteil fallen: Seit dieser Woche steht ein 38-jähriger Litauer für einen Raubüberfall auf einen Kreuznacher Juwelier am Jahrmarktsmontag 2013 vor Gericht. Bernd Glebe/dpa. picture alliance/dpa

Es war ein Verbrechen, das 2013 Schlagzeilen machte. Bei einem Raubüberfall auf ein Kreuznacher Juweliergeschäft fielen Schüsse. DNA-Spuren haben die Ermittler zu einem 38-Jährigen aus Litauen geführt, der seit Mittwoch vor Gericht steht.

Es war ein spektakuläres Verbrechen, der versuchte Raubüberfall am Jahrmarktsmontag 2013 auf ein Bad Kreuznacher Juweliergeschäft in der Mannheimer Straße. Zwölfeinhalb Jahre nach der Tat wurde am Mittwoch ein Verfahren wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Bad Kreuznach gegen einen 38-Jährigen eröffnet, der auf einen Sicherheitsmitarbeiter des Juweliers geschossen hatte.







