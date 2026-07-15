Was sich in der City tut
Ratten wuseln am Kreuznacher Bahnhof – auch auf Bäumen
Die emsigen und leider Krankheiten übertragenden Nagetiere sind am früheren Sparkassenhaus am Bahnhof schwer aktiv - auch tagsüb
Die emsigen und leider Krankheiten übertragenden Nagetiere sind am früheren Sparkassenhaus am Bahnhof schwer aktiv - auch tagsüber und vor filmenden Menschen.
Screenshot Oeffentlicher Anzeiger, Quelle: Facebook

Am Pavillon auf dem Europaplatz vor dem Bahnhof wimmelt es vor Ratten – die Stadt reagiert nun mit einem Schädlingsbekämpfer. Doch die Lösung wäre vor allem weniger Müll und Essensreste im öffentlichen Raum. 

Lesezeit 2 Minuten
Immer wieder taucht das Problem auf: Mit herumliegendem Müll, vor allem Essensresten, wächst die Population der pelzigen Profiteure: Ratten. Im vergangenen Sommer war das Problemgebiet die Bastgasse, wo es rund um das städtische Taubenhaus wimmelte. Die kleinen Viecher haben nun ein weiteres Refugium gefunden, nämlich das frühere Gebäude der Sparkasse, der Pavillon am Bahnhof, der aktuell von der KRN als Mieter genutzt wird.
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