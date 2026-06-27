Unternehmen in Bingen baut aus
Rat macht Weg frei: Globus erweitert Logistikzentrum
Ein Blick vom Rochusberg Richtung Bingen und das Globus-Logistikzentrum.
Ein Blick vom Rochusberg Richtung Bingen und das Globus-Logistikzentrum.
Edgar Daudistel

Die Erweiterung des Globus-Logistikzentrums ist wichtig für die wirtschaftliche Bedeutung Bingens: Das fand auch der Stadtrat und machte den Weg für das Projekt frei.

Lesezeit 2 Minuten
Der Stadtrat macht den Weg frei: Globus kann das Logistikzentrum erweitern. Beschlossen wurde die Änderung des Bebauungsplanes, zum städtebaulichen Vertrag gibt es noch Redebedarf. In ihm werden die rechtlichen und ökologischen Leitplanken für das Millionenprojekt geregelt, so unter anderem die Befestigung des bislang unbefestigten Weges zwischen Gaulsheim und dem Gewerbegebiet.

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