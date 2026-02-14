Teurer für Ex-VG Sobernheim 
Rat entscheidet über Wassergebühr und Beiträge für 2026
Trinkwasser wird in diesem Jahr für die Bürger der alten VG Bad Sobernheim deutlich teurer. Die verbrauchsabhängige Gebühr steigt um 18 Prozent, die Wiederkehrenden Beiträge um 44 Prozent.
Silke Jungbluth-Sepp

Haushalte in und um Bad Sobernheim werden sich über ihre Trinkwasserrechnung für 2026 wohl nicht freuen. Zwar hat der VG-Rat den Anstieg der verbrauchsabhängigen Gebühren abgemildert, dafür klettern die Beiträge deutlich. Was steht in den Bescheiden?

Was wird das Trinkwasser in den Haushalten in und um Bad Sobernheim in diesem Jahr kosten? Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan hat entschieden und einer Satzungsänderung zugestimmt, die den Anstieg der Wassergebühren leicht abbremst, während zugleich die Wiederkehrenden Beiträge teurer werden.

