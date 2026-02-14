Haushalte in und um Bad Sobernheim werden sich über ihre Trinkwasserrechnung für 2026 wohl nicht freuen. Zwar hat der VG-Rat den Anstieg der verbrauchsabhängigen Gebühren abgemildert, dafür klettern die Beiträge deutlich. Was steht in den Bescheiden?
Was wird das Trinkwasser in den Haushalten in und um Bad Sobernheim in diesem Jahr kosten? Der Verbandsgemeinderat Nahe-Glan hat entschieden und einer Satzungsänderung zugestimmt, die den Anstieg der Wassergebühren leicht abbremst, während zugleich die Wiederkehrenden Beiträge teurer werden.